Marbach (Kreis Ludwigsburg) wächst auch ohne Neubaugebiete. In der Haffnerstraße nimmt der Bau eines Mehrfamilienhauses Fahrt auf. An der Uhlandstraße gibt es Pläne für ein noch größeres Vorhaben.

Christian Kempf 03.02.2025 - 11:26 Uhr

Die Pläne der Stadt Marbach für ein mehrere Hektar großes Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße haben sich vor drei Jahren zerschlagen. Der Gemeinderat blies die Umsetzung ab, weil sich die Kommune keine Grundstücke hatte sichern können, der Einfluss auf die Entwicklung also begrenzt gewesen wäre. Doch in den nächsten Monaten und Jahren wird die Stadt dennoch wachsen. An der Haffnerstraße fiel am Freitag der offizielle Startschuss zum Bau eines Mehrfamilienhauses. Zwischen der Uhland- und der Kernerstraße bahnt sich sogar ein noch größeres Projekt an.