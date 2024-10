Gehen in Stuttgart häufiger die Lichter aus?

An zwei Tagen hintereinander gehen in Teilen Stuttgarts die Lichter aus. Kommt es immer häufiger zu solchen Stromausfällen? Die Stuttgart Netze beziehen Stellung.

Jonas Schöll 08.10.2024 - 18:29 Uhr

Plötzlich ist es dunkel, der Fernseher geht aus und das Handy lädt nicht mehr: Zuerst legte am Montag eine Störung im Stromnetz die Stuttgarter Stadtteile Stammheim und Zuffenhausen lahm, am Tag drauf sind Menschen im Stuttgarter Westen von einem Stromausfall betroffen. Drohen solche Blackouts in Zukunft häufiger?