Die durchschnittliche Frau in Deutschland ist 1,66 Meter groß, während es ihr durchschnittsdeutscher Geschlechtsgenosse auf etwa 1,80 Meter schafft. So weit, so normal. Doch wie ist das Leben, wenn man diesen Durschschnitt deutlich überragt? Wir haben bei den Stuttgartern Madita Lenzen und Manuel Schulz nachgefragt und über ihren Alltag als sehr große Menschen, Selbst- und Fremdakzeptanz und die immer gleiche Frage gesprochen.

Madita Lenzen ist 1,80 und geht selbstbewusst mir ihrer Größe um

Mit 1,80 Metern gehört Madita Lenzen aus Stuttgart zu den überdurchschnittlich großen Frauen. Ihr Verhältnis zu ihrer Größe hat sich im Laufe der Jahre stark verändert: „In meiner Jugend war es für mich ein echtes Problem. Ich wollte einfach nur irgendwie reinpassen, war aber immer die Größte“, erzählt die 28-Jährige. Schon in der sechsten Klasse hatte sie fast ihre heutige Körpergröße erreicht. „Heute sehe ich das ganz anders“, sagt sie. „Es gibt inzwischen viel mehr Angebote für große Frauen – allein durch die vielen Onlineshops finde ich mittlerweile leichter passende Kleidung. Im Alltag komme ich überall dran – und da ich mehr Energie brauche, kann ich auch mehr essen“, stellt sie fest. „Und dann gibt mir meine Größe auch ein Gefühl der Sicherheit – zum Beispiel, wenn ich abends alleine nach Hause laufe.“

Frauen reagieren anders als Männer

Maditas Körpergröße sorgt aber natürlich immer wieder für Gesprächsstoff – mit einem Unterschied: „Frauen sprechen meine Größe oft gar nicht an oder erst, wenn man sich besser kennt“, erzählt sie. „Männer hingegen machen sie fast immer zum allerersten Thema. Wenn ich abends in Stuttgart unterwegs bin, höre ich ständig: ‚Boah, wie groß bist du?‘ – da fühle ich mich manchmal, als wäre ich gerade einem Experiment entsprungen“, lacht sie. Besonders im Ausland fällt sie durch ihre Größe auf: „Als ich durch Asien gereist bin, war ich regelrecht eine Attraktion. Die Leute kamen zu mir, um Fotos zu machen oder haben mich heimlich fotografiert, einfach nur, weil ich so groß bin“, erzählt sie. „Aber natürlich fällt mir auch sofort auf, wenn jemand noch größer ist als ich. Neulich war ich auf Fridas Pier und plötzlich stand eine Gruppe Männer um mich herum, die alle mindestens zwei Meter groß waren. Dass ich in einem Club plötzlich nicht mehr nach vorne sehen konnte, ist mir echt schon lange nicht mehr passiert.“

Dating als große Frau

Und auch beim Dating spielt Maditas Größe eine Rolle, manchmal mehr, als ihr lieb ist. „Ich habe es schon oft erlebt, dass mit mir diskutiert wird, ob ich denn wirklich 1,80 Meter groß bin“, berichtet sie. „Viele Männer behaupten, sie wären genauso groß – und dann geht die Diskussion los. Das kann schon echt anstrengend sein. Irgendwann war ich so genervt, dass ich mich bei meinem Hausarzt im Liegen habe messen lassen, nur um es schwarz auf weiß zu haben.“ Was Madita als große Frau sonst noch nervt? „Auf jeden Fall die Frage, ob ich Basketball spiele“, sagt sie ohne zu zögern.

Hürden des Alltags

Situationen, in denen sie sich wünscht, kleiner zu sein, gibt es trotzdem selten. „Ehrlich gesagt kommt mir der Gedanke so gut wie nie. Höchstens in meinem Job als Notfallsanitäterin, wenn ich in fremde Wohnungen komme und darauf achten muss, wie tief die Lampen oder Regale hängen“, sagt Madita. „Und ja, in sehr alten Häusern können mir die Türrahmen gefährlich nahe kommen. Aber zum Glück habe ich meinen ‚Boppel’ auf dem Kopf, meine Haare sind also mein natürlicher Airbag“, sagt sich lachend.

„Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon früher selbstbewusst mit meiner Größe umgegangen wäre“

Madita ist stolz auf ihre Größe und kann andere große Frauen nur ermutigen, dies auch zu sein. „Ich hätte mir gewünscht, dass ich schon früher selbstbewusst mit meiner Größe umgegangen wäre. Dass ich mich nicht hätte einschränken lassen, wie ich bin oder was ich anziehe. Ich will großen Frauen mitgeben, dass es viel mehr positive Seiten hat und dass es schön und gut ist, anders zu sein.“

Manuel Schulz (2,02 Meter) sieht seine Größe als Superpower

Die Körpergröße ist auch immer wieder Gesprächsthema bei Manuel Schulz, denn der Stuttgarter Content Creator bringt es auf ganze 2,02 Meter. „Wirklich Probleme habe ich mit meiner Größe aber nicht", so der 27-Jährige. "Oft redet man sich selbst ein, dass die Leute etwas Negatives über einen denken, aber in Wirklichkeit sagen sie meist einfach nur: 'Wow, bist du groß!'"

Alltag über zwei Meter

Mit über zwei Metern wird Manuels Erscheinung – ob gewollt oder nicht – immer wieder zum Gesprächsthema. „Es gibt völlig random Situationen im Alltag, zum Beispiel wenn du in der U-Bahn stehst, Kopfhörer auf hast und dich plötzlich jemand antippt, nur um zu fragen, wie groß du bist“, erzählt Manuel. „Aber auch auf der Königstraße oder auf Partys kommen oft Menschen zu mir und sprechen mich natürlich direkt auf meine Größe an. Und – wie jedem großen Menschen – stellt man mir natürlich ständig die Basketball-Frage", sagt er. "Oder, wenn die Leute lustig sein wollen, kommt natürlich auch gern mal: ‚Und, wie ist die Luft da oben?‘“ Auch die Größe seines Bettes oder seiner Klamotten ist immer wieder ein Thema, das andere Menschen brennend interssiert. Beim Thema Kleidung hat Manuel als großer Mann jedoch eine klare Devise: „Die Schuhe sollten so flach wie möglich sein – alles, was einen unnötig größer macht, muss echt nicht sein.“

Aufmerksamkeit garantiert

Ob Manuel gerne kleiner wäre? „Würde man mir 1,90 Meter anbieten, würde ich das schon nehmen. Mit zwei Metern fällst du halt immer wieder auf. Mein Bruder ist zum Beispiel 1,96 Meter groß und wird lange nicht so oft auf seine Größe angesprochen wie ich“, erzählt Manuel. „Aber an sich ist für mich alles fein. Klar, ich will jetzt nicht ständig die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, aber die habe ich als so großer Mensch halt irgendwie fast immer. Das ist aber auch irgendwie tagesabhängig. Mal juckt es mich mehr – mal weniger.“

Die Körpergröße als Stärke sehen

Mit seinen 27 Jahren hat sich Manuel an die Aufmerksamkeit, die vielen Fragen und die Tatsache, immer der Größte im Raum zu sein, gewöhnt. „Man muss sich einfach damit abfinden: Ich bin nun mal so groß und das wird auch immer so bleiben. Eine Situation aus meiner Zeit in London, wo ich mal gelebt habe, ist mir in dieser Hinsicht besonders in Erinnerung geblieben: Eine Kassiererin sagte zu mir, dass ich meine Größe einfach nutzen solle – andere Menschen hätten zum Beispiel eine Pigmentstörung oder eine andere Auffälligkeit und genau das solle man zu seiner Stärke machen.“