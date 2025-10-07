Am Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu seine Entschlossenheit bekräftigt, alle Geiseln zurückzuholen.
07.10.2025 - 21:36 Uhr
Zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff auf Israel hat Regierungschef Benjamin Netanjahu seine Entschlossenheit bekräftigt, alle von der islamistischen Palästinenserorganisation festgehaltenen Geiseln zurückzuholen. Israel erlebe gerade „schicksalhafte“ und „entscheidende Tage“, erklärte Netanjahu am Dienstag. Seine Regierung werde weiter dafür kämpfen, alle ihre Ziele im Gaza-Krieg zu erreichen. Neben der Rückkehr aller Geiseln sprach Netanjahu von einer „Beseitigung der Hamas-Herrschaft“ um sicherzustellen, „dass der Gazastreifen nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt“.