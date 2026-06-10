Manche hatten nach dem Hochwasser 2024 nicht an das Überleben des Edeka in Rudersberg geglaubt. Doch am 18. Juni eröffnet der Markt neu, allen Hindernissen zum Trotz.
10.06.2026 - 13:51 Uhr
Weinflaschen, Müsliboxen, Fertigsuppen und Schokopralinen stehen in Reih' und Glied: Manche Regale im Rudersberger Edeka-Markt Lämmle sind schon randvoll mit Produkten. Über anderen hängen noch Plastikfolien, an allen Ecken des Marktes wird noch angeschraubt, weggeräumt und aufgehängt. „Überall gibt es noch etwas zu tun“, sagt Karen Lämmle, die den Markt gemeinsam mit ihrer Mutter Renate führt. Die Spannung steigt: Wird zur Wiedereröffnung am 18. Juni alles fertig sein? „Kurz vor Ultimo geht es hier jedenfalls drunter und drüber“, sagt Renate Lämmle.