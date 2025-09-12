Zweimal Finnland, zweimal gewonnen: Die Weltmeister stehen jetzt auch im EM-Finale. Es ist schon jetzt die erfolgreichste Ära im deutschen Basketball.

Dennis Schröder plauderte nach seinem grandiosen Auftritt ganz gelassen mit seinen finnischen Gegenspielern, dann klatschte er in Richtung der Fans: Deutschland hat bei der Basketball-EM den Sprung ins Finale eindrucksvoll geschafft und kann zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila den nächsten großen Titel gewinnen.

Doch viel Feierstimmung wollte nach dem gewonnenen Halbfinale und der schon jetzt sicheren Medaille nicht aufkommen. „Wir sind nicht fertig, der Fokus geht gleich auf Sonntag. Wir können uns kurz freuen“, sagte Interimsbundestrainer Alan Ibrahimagic nach dem 98:86 gegen Finnland in Riga. Anführer Schröder sagte bei RTL: „Ins Finale zu kommen, ist das beste Gefühl. Wir haben einen guten Job gemacht und das Spiel kontrolliert.“

Das Team um NBA-Star Franz Wagner und Schröder schaffte den ersten deutschen EM-Finaleinzug seit 20 Jahren - damals gab es für Dirk Nowitzki und sein Team Silber. „Finaaaale!!!“, schrieb Nowitzki am Freitag nach dem souveränen Sieg über die Finnen bei X. Schröder fügte an: „Wir wollen jetzt noch ein Spiel gewinnen, um die Goldmedaille zu holen.“

Wagner: „Das müssen wir feiern“

Auch Weltmeister Moritz Wagner war begeistert. „Das ist eine tolle Mannschaft, die im Finale steht. Das müssen wir feiern. Das ist ein Team, das es sich wirklich verdient hat - es gehört da hin“, sagte der NBA-Profi, der nach einem Kreuzbandriss fehlt und als Experte bei MagentaSport arbeitet.

Im Endspiel trifft die Mannschaft von Ibrahimagic am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Griechenland und der Türkei. Gegen Finnland waren Schröder und Wagner mit 26 und 22 Punkten die besten deutschen Werfer. Schröder steuerte vor 10.047 Zuschauern zudem zwölf Vorlagen bei.

Wie die goldene Generation Spaniens kann Deutschland am Sonntag die Vereinigung von Welt- und Europameisterschaftstitel bewältigen. „Ich bin unglaublich happy, unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben unser Minimalziel erreicht - das Minimalziel war, dass wir eine Medaille sicher haben. Das können wir heute Abend genießen“, sagte Center Daniel Theis.

EM-Halbfinale 2022, WM-Titel 2023, Olympia-Vierter 2024 und jetzt im EM-Endspiel - Deutschlands Basketballer erleben die erfolgreichste Ära ihrer Geschichte. „Wir sind eines der besten Teams in der Welt, das haben wir oft genug bewiesen“, hatte Wagner schon vor dem Halbfinale gesagt. Er und sein Team bestätigten den Eindruck in der lettischen Hauptstadt eindrucksvoll.

Schon in der Vorrunde klarer Sieg gegen Finnland

In der Gruppenphase im finnischen Tampere hatte Deutschland den Co-EM-Gastgeber bereits mit 91:61 deklassiert. Doch das spielte in den Köpfen der Deutschen keine Rolle. „Der Sieg aus der Vorrunde zählt nicht mehr. Finnland wird das erste Spiel im Kopf haben, sie werden sich revanchieren wollen“, sagte Center Daniel Theis.

Die Situation erinnerte stark an die am Ende enttäuschenden Olympischen Spiele im vergangenen Jahr. Auch bei Olympia wurde die deutsche Mannschaft nach einer Gala in der Vorrunde gegen Gastgeber Frankreich gefeiert, um dann im zweiten Aufeinandertreffen mit den Franzosen im Halbfinale zu scheitern und später ganz ohne Medaille dazustehen.

„Ich erinnere mich noch an die Spiele gegen die Franzosen. Wir haben das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und abgeschaltet - das darf uns diesmal nicht passieren“, hatte Kapitän Schröder gewarnt.

Schwacher Start

Und doch verschlief der Weltmeister wie schon in den beiden Spielen zuvor in Riga erneut den Start. Die Finnen, die erstmals bei einer EM überhaupt im Halbfinale standen, legten voller Euphorie los und zogen angetrieben von tausenden finnischen Fans in der Arena auf 14:6 davon.

Bei Deutschland lief dagegen zunächst nicht viel zusammen, Franz Wagner legte seine ersten vier Würfe daneben. Doch die deutsche Mannschaft blieb ruhig und steigerte sich. Schröder traf per Dreier, dann stopfte Wagner den Ball per Dunk in den Korb. Die deutsche Angriffsmaschinerie kam nun ins Rollen.

Schröder und Wagner führen Team an

Bei den Finnen fielen die Würfe dagegen nicht mehr so gut wie in den ersten fünf Minuten. Nach dem ersten Viertel lag Deutschland mit vier Punkten vorn (30:26) und baute seinen Vorsprung danach kontinuierlich aus. Zwischenzeitlich hatte sich der Weltmeister mit 19 Punkten abgesetzt (49:30). Auf einmal traf sogar Wagner seine Würfe aus der Distanz - zur Pause führte Deutschland mit 14 Punkten.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Finnen noch einmal alles und verkürzten auf sechs Zähler (73:79). Deutschland wackelte kurz, blieb aber cool und zog angeführt von Schröder, der schon Mitte des dritten Viertels ein Double-Double verzeichnete, wieder davon.

Und das, obwohl Ibrahimagic nur zehn Spieler zur Verfügung hatte, weil neben Johannes Voigtmann (Knie-Operation) auch noch Justus Hollatz mit einer Fußverletzung ausfiel. Beide verfolgten den Finaleinzug aber von der deutschen Bank aus, wo auch der nach wie vor gesundheitlich angeschlagene Bundestrainer Alex Mumbru saß.