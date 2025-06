Am 1. Juni 2023 stand der VfB an der Schwelle zur zweiten Liga. Doch mit der Relegation gegen den Hamburger SV startete vor zwei Jahren ein ungeahnter Höhenflug.

1. Juni 2023: VfB Stuttgart gegen Hamburger SV. Showdown in der Stuttgarter Arena. Nervenkitzel und Anspannung pur im Lager der Weiß-Roten. Es droht der dritte Abstieg binnen sieben Jahren. Wenige Tage zuvor hatte der VfB unter dem kurz zuvor verpflichteten Trainer Sebastian Hoeneß durch ein 1:1 im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (mit Ex-Coach Pellegrino Matarazzo) die Chance auf die direkte Rettung verspielt. Andererseits drohte im Fernduell mit dem FC Schalke noch der direkte Abstieg. Am Ende rettete sich das Hoeneß-Team in die Relegation gegen den Hamburger SV.

Am Tag genau vor zwei Jahren, am 1. Juni 2023, stand in Stuttgart das Hinspiel der Bundesliga-Ausscheidung auf dem Programm. Die Hamburger traten mit einem anderen Ex-VfB-Trainer an (selbstbewusst wie immer: Tim Walter) und träumten von der Rückkehr in die Bundesliga. Doch der Traum war schnell ausgeträumt. Selten lief eine Bundesliga-Relegation so eindeutig wie nach jener Spielzeit. Mit in Summe 6:1-Toren setzte sich der Bundes- gegen den Zweitligisten durch und durfte sich über ein weiteres Jahr in der Beletage des Fußballs freuen.

Ein Rückblick in Bildern

Mit der in der Saison 2023/24 ein ungeahnter Siegeszug begann. Am Ende stand mit Platz zwei die Vizemeisterschaft – nie zuvor hatte ein Team in der Bundesliga binnen eines Jahres 14 Tabellenplätze gutgemacht. Auch wenn es in der abgelaufenen Spielzeit wieder bergab auf Platz neun ging, war es mit dem Pokalsieg unter dem Strich doch eine gute Saison.

In unserer Bildergalerie blicken wir noch einmal auf die Relegation vor zwei Jahren zurück. Stichwort: „Wir wissen, wo wir herkommen“. Viel Spaß beim Durchklicken!