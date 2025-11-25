Zwei Bergsteiger verunglücken am Aoraki. Trotz guter Bedingungen werden ihre Leichen erst am Morgen gefunden. Was macht Neuseelands höchsten Berg, der auch als Mount Cook bekannt ist, so gefährlich?
25.11.2025 - 12:24 Uhr
An Neuseelands höchstem Berg sind zwei Alpinisten tödlich verunglückt. Wie die neuseeländische Polizei mitteilt, waren Einsatzkräfte am späten Montagabend (24. November) alarmiert worden, weil vier Kletterer auf der Westseite des rund 3700 Meter hohen Aoraki (auch Mount Cook genannt) dringend Hilfe benötigten.