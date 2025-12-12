Die US-Band bleibt im kommenden Jahr etwas länger in Deutschland. Die Show «Into The Millennium» wird verlängert. Wer Tickets für eine der Zusatzshows haben möchte, muss schnell sein.

dpa 12.12.2025 - 16:45 Uhr

Düsseldorf - Die Backstreet Boys verlängern ihre Konzertreihe in Deutschland im kommenden Jahr. Die US-Band hat zwei weitere Konzerte in Düsseldorf für den 3. und 4. Oktober angekündigt. Es sind Zusatzshows für die bislang sechsteilige Konzertreihe "Into The Millenium - Live in Germany", die ab 25. September im Düsseldorfer Stadion stattfinden soll. Laut Angaben des Veranstalters Live Nation sind es die einzigen Auftritte der Backstreet Boys in Europa.