Am Samstag ist es in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus gekommen. Am Samstag ist es in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellerfahrzeug und einem Linienbus gekommen.

Petra Pauli 15.03.2026 - 13:02 Uhr

Ein 44-jähriger Paketzusteller übersah am Samstagnachmittag beim Rückwärtsfahren auf die Säerstraße in Nürtingen einen Linienbus, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 14.50 Uhr.