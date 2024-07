Zwei Standorte in Stuttgart in Prüfung

Das Migrationsministerium des Landes konkretisiert seine Prüfung zur Unterbringung von Flüchtlingen an zwei Standorten in Stuttgart.

Konstantin Schwarz 12.07.2024 - 16:54 Uhr

Das Justiz- und Migrationsministerium des Landes vertieft seine Prüfung für zwei Standorte in der Landeshauptstadt, auf denen eine Landeserstaufnahmeeinrichtung (Lea) für Geflüchtete entstehen könnte. Darüber hat OB Frank Nopper (CDU) am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung den Ältestenrat informiert. Am Freitag sprach die städtische Pressestelle in einer Mitteilung von einer Info an den Gemeinderat.