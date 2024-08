In großen Teilen Ludwigsburgs und Kornwestheims ist am Montagmorgen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Schuld daran war ein plüschiges Kleintier.

Nicole Töppke 19.08.2024 - 16:26 Uhr

In großen Teilen von Ludwigsburg und Kornwestheim wurde es am Montagmorgen plötzlich dunkel. Auch manche Haushalte im Stuttgarter Stadtteil Zuffenhausen waren von dem Stromausfall betroffen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen mitteilte, war der Strom in diesen Gebieten gegen 4.30 Uhr ausgefallen. Auf den entsprechenden Portalen im Internet meldeten Bewohner und Bewohnerinnen zahlreiche Probleme – in Ludwigsburg waren es rund 700 Hinweise.