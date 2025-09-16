Zwei Unbekannte haben am Montagabend einen 28-jährigen Mann in Stuttgart-Bad Cannstatt überfallen und mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.
16.09.2025 - 12:37 Uhr
Ein 28 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend in der Bahnhofstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen worden. Laut Polizei forderten die Männer gegen 23.10 in der Bahnhofshalle unter Vorhalt eines Messers, dass der 28-Jährige seine Wertgegenstände herausgibt. Als der 28-Jährige sich weigerte und die Flucht ergriff, verfolgten die Täter ihn.