Zwei Autofahrer sterben nach einem missglücktem Überholmanöver im Alb-Donau-Kreis. Die Polizei sucht nun nach dem überholten Lkw-Fahrer.
04.09.2025 - 09:40 Uhr
Nach dem tödlichen Unfall auf der B311 zwischen Oberdischingen und Öpfingen im Alb-Donau-Kreis, sucht die Polizei nun nach einem Lkw-Fahrer, der von einem der tödlich verletzten Autofahrer überholt worden war. Bei dem missglückten Überholmanöver kam neben dem überholenden 38 Jahre alten Mazda-Fahrer auch der 55-jährige Audi-Fahrer ums Leben, der dem Lkw und dem Mazda entgegenkam.