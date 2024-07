Bei einem Tanzkurs in Großbritannien tanzen Kinder zu den Liedern von Taylor Swift. Dann kommt es zu einem Messerangriff. Zwei Kinder sterben.

red/AFP 30.07.2024 - 14:02 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf zu Songs von Taylor Swift tanzende Kinder in Großbritannien hat sich die US-Sängerin völlig schockiert gezeigt. „Der Schrecken des gestrigen Angriffs in Southport überwältigt mich immer wieder - und ich bin völlig geschockt“, schrieb die Popkönigin am Dienstag auf Instagram. „Das waren nur kleine Kinder in einem Tanzkurs.“