Freiburgs Erzbischof Burger zeigt sich erschüttert nach der Amokfahrt in Mannheim. Dennoch sagt er: Die Bürger Mannheims sollten zusammen die „Offenheit ihrer Stadt bewahren“.

red/KNA 04.03.2025 - 12:38 Uhr

Einen Tag nach der Todesfahrt in einer Mannheimer Fußgängerzone hat sich der Freiburger Erzbischof Stephan Burger entsetzt über den Vorfall geäußert. Burger erklärte am Dienstag: „Mit dem Auto in eine Menschenmenge zu rasen und so andere Menschen zu töten oder zu verletzen, verstößt gegen alles, was uns als Menschen ausmacht.“