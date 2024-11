Zwei Tote nach Feuer in Esslingen

In der Esslinger Altstadt fallen am Donnerstag Schüsse, zwei Männer sterben. Kurz darauf gibt es ein Feuer – und das beschäftigt am Tag danach noch immer die Feuerwehr.

red/dpa/lsw 15.11.2024 - 08:00 Uhr

Einen Tag nach dem eskalierten Mietstreit mit zwei Toten und einem Brand in Esslingen sind die Löscharbeiten an dem Gebäude noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr habe am Morgen erneut zum Löschen anrücken müssen, sagte ein Polizeisprecher. Grund sei, dass erneut Rauch zu sehen gewesen sei.