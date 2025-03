Wird auf der Schwieberdinger Straße zu wenig kontrolliert? Der Ludwigsburger OB zeigt Verständnis für Kritik aus den Reihen der Angehörigen der Todesopfer, sagt aber auch klar: Die Schuld liegt bei den Rasern.

Karin Götz 27.03.2025 - 16:16 Uhr

In einem Fernsehauftritt in der Sendung Stern TV hat ein Cousin eines der Todesopfer des tragischen Raserunfalls kritisiert, dass auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu wenig kontrolliert werde. Die Straße sei als Rennstrecke bekannt. Es gebe in dem Abschnitt, in dem vergangenen Donnerstag zwei junge Frauen starben, keinen Blitzer. Auch eine Anwohnerin äußerte diese Kritik in einem eingespielten Filmbeitrag.