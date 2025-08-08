Die Sperrung des Stadttunnels in Fellbach ist für viele schon eine Belastung. Nun kommt die Sperrung des Kappelbergtunnels obendrauf. Was bedeutet das für die Händler?
08.08.2025 - 14:18 Uhr
Das Hupen dringt in den Friseursalon – vor dem Geschäft in Fellbach schieben sich riesige Lastwagen, Autos, Kleinlaster im Stop-and-Go-Modus durch die Stuttgarter Straße. Die Motoren laufen, die Luft ist abgasgeschwängert. Es geht kaum voran. Das Friseurgeschäft Schauhair von Ignazia Scoma liegt an einem Stau-Hotspot an der Ecke Stuttgarter und Esslinger Straße. Nun kommt seit Donnerstagnacht noch die Sperrung des Kappelbergtunnels über das Wochenende dazu.