Zwischen Rutesheim und Heimsheim kommt am Mittwochabend auf der A 8 ein Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Ein Transporterfahrer bemerkt den entstehenden Stau zu spät.

Auf nasser Strecke verlor laut Polizeiauskunft ein 35-jähriger Fahrer eines BMW am Mittwochabend auf der A 8 die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der von München kommende und in Richtung Karlsruhe fahrende Wagen geriet auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und schlitterte nach rechts von der Fahrbahn ab.

Mutmaßlich zu hohe Geschwindigkeit sorgte dafür, dass der BMW eine 180 Grad-Drehung hinlegte und über den Grünstreifen rutschte. In der Böschung kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrsschild und kam anschließend zum Stehen.

Um die Unfallstelle abzusichern, rückte die Feuerwehr Rutesheim mit mehreren Fahrzeugen an. Während an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand, blieb der Fahrer unverletzt.

Auf der Strecke kam es etwa eine halbe Stunde später noch zu einem Folgeunfall, bei dem ein 59-Jähriger in einem Kleintransporter am Stauende auf den Wagen eines 28-Jährigen auffuhr. Auch hier wurde niemand verletzt und der Sachschaden betrug circa 10 000 Euro.

Führerschein entzogen

Da die Polizei bei dem Fahrer des Kleintransporters Anzeichen auf Beeinflussung von Betäubungsmitteln vermutete, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Anschließend wurde der Führerschein des Mannes eingezogen.