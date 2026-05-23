Zwei Verletzte in Waiblingen Brand eines Wohnhauses mit Schuppen – 500.000 Euro Schaden
23.05.2026 - 10:22 Uhr
Hoher Sachschaden entstand bei einem Feuer in Waiblingen-Bittenfeld in der Alemannenstraße.
23.05.2026 - 10:22 Uhr
Hoher Sachschaden entstand bei einem Feuer in Waiblingen-Bittenfeld in der Alemannenstraße.
Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand eines Wohnhauses mit angrenzendem Gebäudeschuppen in Waiblingen-Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis). Der Ermittlungen zu der Brandursache würden noch laufen berichtet das Polizeipräsidium Aalen. Kurz nach 4.15 Uhr am Samstagmorgen sei das Feuer gemeldet worden.