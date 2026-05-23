Zwei Verletzte in Waiblingen: Brand eines Wohnhauses mit Schuppen – 500.000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Brand eines Wohnhauses mit angrenzendem Gebäudeschuppen in Waiblingen-Bittenfeld (Rems-Murr-Kreis). Der Ermittlungen zu der Brandursache würden noch laufen berichtet das Polizeipräsidium Aalen. Kurz nach 4.15 Uhr am Samstagmorgen sei das Feuer gemeldet worden.

Zwei Personen hätten leichte Rauchvergiftungen erlitten. Der Sachschaden betrage nach ersten Schätzungen rund 500 000 Euro. Das Gebäude befinde sich in der Alemannenstraße.