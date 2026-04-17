Zwei Verletzte Schüsse in Marbach: Verunsicherung am Freitagmorgen am Bahnhof
Was geschah am Donnerstagabend am Bahnhof? Das fragen sich Passanten am Tag darauf. Am Morgen nach der Auseinandersetzung sind noch Spuren sichtbar.
Was geschah am Donnerstagabend am Bahnhof? Das fragen sich Passanten am Tag darauf. Am Morgen nach der Auseinandersetzung sind noch Spuren sichtbar.
Der Marbacher Bahnhof am Freitagvormittag: Die Sonne scheint auf den Vorplatz, Busse und Autos sind unterwegs, Menschen eilen zur Bahn oder schlendern des Weges. Und doch ist nicht alles wie immer.