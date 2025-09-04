Ein Lastwagenfahrer übersieht in Fellbach beim Abbiegen zwei Radfahrer. Eine 45-jährige Frau und ein siebenjähriger Junge werden bei dem Unfall verletzt.

Sascha Sauer 04.09.2025 - 09:36 Uhr

Bei einem Unfall in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sind am Mittwochvormittag zwei Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer gegen 11.40 Uhr von der Ringstraße nach rechts abbiegen – und übersah hierbei zwei Radfahrer, die in die gleiche Richtung weiter geradeaus fahren wollten.