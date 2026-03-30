Gleich zwei Mal wurden auf Stuttgarter Baustellen Stromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag von einer Baustelle an der Tübinger Straße in Stuttgart-Süd mehrere Meter Stromkabel im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Diebe zwischen 20 Uhr und 9.50 Uhr einen Bauzaun auf und betraten das Gelände. Dort durchtrennten sie das Starkstromkabel und flüchteten unerkannt.

 

Von einer weiteren Baustelle an der Silberburgstraße in Stuttgart-West haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 12. Februar und dem 26. März ebenfalls Stromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen, so die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass auf dieser Baustelle seit mehreren Wochen mehrfach Altmetall gestohlen wurde. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711 89903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.