Gleich zwei Mal wurden auf Stuttgarter Baustellen Stromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Annika Mayer 30.03.2026 - 10:44 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag von einer Baustelle an der Tübinger Straße in Stuttgart-Süd mehrere Meter Stromkabel im Wert von rund 5.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Diebe zwischen 20 Uhr und 9.50 Uhr einen Bauzaun auf und betraten das Gelände. Dort durchtrennten sie das Starkstromkabel und flüchteten unerkannt.