Zwei heftige Raubversuche in Waiblingen beschäftigen zurzeit die Polizei. In einem Fall erlebte ein Autokäufer eine böse Überraschung, in einem anderen sahen sich zwei Wohnungsbesitzer beim Öffnen der Haustür mit maskierten Personen konfrontiert.

Frank Rodenhausen 02.09.2024 - 16:47 Uhr

Zwei Männer haben in der Nacht auf Montag an ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Waiblinger Ellweg ein traumatisches Erlebnis gehabt. Als der 54- und der 45-Jährige die Wohnungstür öffneten, an der zuvor geklopft worden war, sahen sich die beiden mit zwei maskierten Personen konfrontiert, die unvermittelt auf sie einschlugen.