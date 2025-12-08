Nikolaus, Weihnachtsmann & Co. Wer bringt die Weihnachtsgeschenke?

Wer kleine Kinder hat, kommt am Nikolaustag und an Weihnachten nicht drum herum: Die Bescherung gehört in professionelle Hände. Und so steht bei den einen das Christkind, bei anderen der Weihnachtsmann in der Stube. Doch ist es überhaupt zu diesen Bräuchen gekommen?