Am nächsten Wochenende wird die Haltestelle Wallgraben grunderneuert, teilen die SSB mit. Was für Auswirkungen das haben wird und wo der Ersatzverkehr eingerichtet ist.

Rouven Spindler 09.05.2025 - 15:30 Uhr

Am nächsten Wochenende wird der Streckenabschnitt zwischen den Stadtbahn-Haltestellen Wallgraben und Vaihingen Bahnhof unterbrochen. Wie die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) mitteilen, wird vom Betriebsbeginn am Samstag (17. Mai) bis zum Betriebsschluss am Tag darauf der Bahnübergang Wallgraben der Linie U3 von Grund auf erneuert.