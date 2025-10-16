Markus Schmitt ist mit seinem handgebrauten Bier „Cannstatter Keller“ von Bad Cannstatt Anfang des Jahres nach Fellbach umgezogen – nun lädt der Biersommelier zum zweitägigen Event.
16.10.2025 - 12:00 Uhr
Nach dem Fellbacher Herbst, bei dem die Trauben und der Wein im Fokus stehen, rückt nun am nächsten Wochenende selbst gebrautes Bier in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in den Mittelpunkt. Markus Schmitt ist mit seinem handgebrauten Gerstensaft der Marke „Cannstatter Keller“ von Bad Cannstatt Anfang des Jahres nach Fellbach umgezogen. Zum Jahreswechsel hatte er die neue Produktionsstätte im Industriegebiet im kleinen Kreis eingeweiht. Nun steht ein größeres Event der Fellbacher Brauerei an: Zwei Tage lang steigt das erste Brauereifest in der Salierstraße 21.