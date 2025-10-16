Markus Schmitt ist mit seinem handgebrauten Bier „Cannstatter Keller“ von Bad Cannstatt Anfang des Jahres nach Fellbach umgezogen – nun lädt der Biersommelier zum zweitägigen Event.

Nach dem Fellbacher Herbst, bei dem die Trauben und der Wein im Fokus stehen, rückt nun am nächsten Wochenende selbst gebrautes Bier in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in den Mittelpunkt. Markus Schmitt ist mit seinem handgebrauten Gerstensaft der Marke „Cannstatter Keller“ von Bad Cannstatt Anfang des Jahres nach Fellbach umgezogen. Zum Jahreswechsel hatte er die neue Produktionsstätte im Industriegebiet im kleinen Kreis eingeweiht. Nun steht ein größeres Event der Fellbacher Brauerei an: Zwei Tage lang steigt das erste Brauereifest in der Salierstraße 21.

Das Fasnetsbier zum großen Jubiläumsumzug des Fellbacher Carneval Clubs stammte auch von Markus Schmitt. Foto: Eva Schäfer Der Biersommelier wurde beim European Beer Star ausgezeichnet Am Freitag, 17. Oktober, startet das Ganze um 16 Uhr, von 19 bis 22 Uhr legt DJ Pellex auf, im bürgerlichen Leben heißt er Pele Bürkmann. Ende ist um 23 Uhr. Natürlich gibt es das selbst gebraute Bier, vor allem Kellerbier und Hefeweizen, aber auch Cocktails und andere Getränke. Dazu gibt’s Klassiker wie Maultaschen und Leberkäs im Brötchen und manches mehr. Am Samstag, 18. Oktober, geht es wieder um 16 Uhr los. Von 17 bis 19 Uhr spielt die Fellbacher Stadtkapelle auf. Die Band Dropzone schließt sich dann bis 22 Uhr an, Ende ist wieder um 23 Uhr.

Markus Schmitt steckt viel Herzblut in das Bierbrauen: Er macht nicht nur handgebrautes Bier, sondern ist auch Biersommelier und wurde darüber hinaus beim European Beer Star 2024 ausgezeichnet. Das „Cannstatter Keller“ hat Markus Schmitt wie es der Name schon ablesen lässt, zuvor in Bad Cannstatt in zwei Produktionsstandorten hergestellt. Da Markus Schmitt eng mit dem Fellbacher Carneval Club vernetzt ist und dort über viele Jahre Zunftmeister war, hatte er zum FCC Jubiläumsumzug im Februar eigens ein Fasnetsbier kreiert. Die Brauerei hat kurze Wege zu seinem Hauptgeschäft, Schmitt Haustechnik, das ebenso in der Salierstraße 21 in Fellbach ansässig ist.

Die Salierstraße 21 ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit der S2 oder S3 geht es zum Fellbacher Bahnhof und dann zu Fuß weiter. Oder mit dem Bus zur Haltestelle Stauferstraße. In dem Industriegebiet seien auch zahlreiche Parkplätze vorhanden, so die Veranstalter. Infos auch unter www.cannstatter-keller.de.