Feiertag für die SG BBM: Die Bietigheimer Handballer gewinnen das Zweitliga-Spitzenspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 32:27. Bei 4312 Zuschauern stimmt zudem die Kasse.

Daniel Rebmann zeigte sich bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte als fairer Verlierer: „Das war ein verdienter Sieg für die SG BBM, sie haben ein starkes Spiel gemacht“, sagte der Torwart des Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten bei Dyn nach der 27:32(13:17)-Niederlage im Spitzenspiel in der Bietigheimer EgeTrans Arena.

Vor 4312 Zuschauern erzielten für das SG-Team von Trainer Iker Romero Dominik Claus (7), Juan de la Pena, Alen Hadzimuhamedovic und Moritz Strosack (je 4) die meisten Tore. Für die Balinger trafen der Ex-Stuttgarter Sascha Pfattheicher (8/3) und Tobias Heinzelmann (5) am besten. „Wir haben das sehr gut gemacht und hatten das Spiel unter Kontrolle", sagte Strosack.

Die SG BBM steht mit 28:6 Zählern punktgleich mit Spitzenreiter HC Elbflorenz Dresden auf Platz zwei. Einen Rang hinter dem Aufstiegsplatz liegt der HBW Balingen-Weilstetten auf Platz drei mit 26:8 Punkten.

Mit zwei Topspielen geht es für die beiden württembergischen Aufstiegsaspiranten nach der EM-Pause weiter: Der HBW empfängt den Vierten 1. VfL Potsdam (25:9 Punkte/7. Februar, 19.30 Uhr), die SG BBM Tabellenführer HC Elbflorenz (8. Februar, 17 Uhr).