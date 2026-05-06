Zweite Handball-Bundesliga: SG BBM Bietigheim vor viertem Aufstieg

Bei aller Vorsicht: Natürlich zweifelt auch Bastian Spahlinger nicht mehr am Bundesliga-Aufstieg der Handballer der SG BBM Bietigheim. Doch der Geschäftsführer sagt auch: „Wir müssen den einen Schritt noch gehen.“ Möglich, dass die Mannschaft von Trainer Iker Romero den nicht einmal selbst ausführen muss: Besiegt an diesem Freitag (19.30 Uhr) der Tabellen-Elfte TV Hüttenberg den Tabellen-Dritten HC Elbflorenz Dresden, dann haben die Bietigheimer den Sprung in die Beletage schon vier Spiele vor Rundenende auch ohne eigenes Zutun rechnerisch geschafft.