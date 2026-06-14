Zweite Hockey-Bundesliga Jubel beim HTC Stuttgarter Kickers nach Abstiegskrimi
Die Degerlocher schaffen im Tabellenkeller am letzten Spieltag noch die Wende. Auch dank Nachbarschaftshilfe gelingt der Klassenverbleib.
Die Degerlocher schaffen im Tabellenkeller am letzten Spieltag noch die Wende. Auch dank Nachbarschaftshilfe gelingt der Klassenverbleib.
Mehr Spannung war kaum möglich. Bangend und fiebernd hockten die Hockey-Männer des HTC Stuttgarter Kickers vor ihren Smartphones, als die eigene Begegnung bereits beendet war, das so wichtige Ergebnis der Konkurrenz aber noch auf sich warten ließ. Dann Freudensprünge, die große Erleichterung. Es hat noch gereicht. Wende am letzten Spieltag im Tabellenkeller der zweiten Liga Süd: Die Degerlocher klettern auf den rettenden achten Platz. „Damit ist ein sehr großer Druck von uns abgefallen“, sagt der Kapitän Richard Bremges. Ein Abstieg in die Regionalliga wäre aus seiner Sicht „für den Verein sehr schlecht gewesen“. Er hätte an der Hohen Eiche einiges an bereits getätigter Planung über den Haufen geworfen.