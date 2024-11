Für die Orga-Mannschaft des Volleyball-Zweitligisten TSV Flacht ist der Doppelspieltag am Wochenende gegen Köln und Dresden eine echte Herausforderung – aber echte Blaubären halten keinen Winterschlaf.

Jürgen Kemmner 14.11.2024 - 15:40 Uhr

Fünf Heimspiele in 22 Tagen – der Wahnsinns-November hält die Binder Blaubären des TSV Flacht nicht auf Trab, sondern im Galopp. Das emotionale Pokalspiel gegen Erstligist Allianz MTV Stuttgart liegt kaum eine Woche zurück, da steht der Doppelspieltag in der Zweiten Liga Pro vor der Tür der Heckengäusporthalle. An diesem Samstag (19 Uhr) ist Snowtrex Köln zu Gast, am Sonntag (15 Uhr) geht es gegen VCO Dresden. Damit die Partien reibungslos über die Bühne gehen, sind rund 60 Menschen im unermüdlichen Einsatz. Wir stellen die in exponierter Position in unserer Bildergalerie kurz vor.