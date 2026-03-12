Bei Lufthansa fallen wegen eines zweitägigen Pilotenstreiks zahlreiche Flüge aus. Das Unternehmen will dennoch mindestens die Hälfte der Verbindungen aufrechterhalten.
12.03.2026 - 07:10 Uhr
Frankfurt/Main - Bei der Lufthansa hat am Morgen ein zweitägiger Pilotenstreik begonnen. Flugausfälle sind vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt zu erwarten. Das Unternehmen hat aber zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten.