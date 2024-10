Zweiter Bewerber in Steinheim/Murr

Hans-Peter Igl will Rathauschef in Steinheim an der Murr werden. Dem Amtsinhaber Thomas Winterhalter wirft er vor allem vor, dass er die Bürger nicht mitnehme.

Christian Kempf 10.10.2024 - 15:21 Uhr

Lange schien es so, als würde Thomas Winterhalter sicher auf eine zweite Amtszeit als Bürgermeister von Steinheim zusteuern. Doch kurz vor Bewerbungsschluss am Montag, 14. Oktober, ist bekannt geworden, dass ein Konkurrent zwischenzeitlich seinen Hut in den Ring geworfen hat: Hans-Peter Igl möchte ebenfalls die Geschicke der Stadt bestimmen.