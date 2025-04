Am 1. Mai ist Tag der Arbeit, ein gesetzlicher Feiertag. Ist auch am 2. Mai schulfrei? Wir klären auf.

Lukas Böhl 28.04.2025 - 07:46 Uhr

Der 1. Mai ist in Deutschland als "Tag der Arbeit" ein gesetzlicher Feiertag – und damit traditionell ein schulfreier Tag. Doch was ist mit dem 2. Mai? Viele Schüler sowie Eltern stellen sich jedes Jahr die Frage, ob auch der Tag nach dem Feiertag schulfrei ist. Eine klare, pauschale Antwort darauf gibt es allerdings nicht, denn der 2. Mai ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Ob an diesem Tag dennoch unterrichtsfrei ist, hängt maßgeblich von den sogenannten beweglichen Ferientagen ab.