Zweiter Schadenfall: Die stummen Leiden der Trainerstühle bei der SKV Rutesheim

Am 18. Oktober 2025 forderte Christopher Baake sein erstes Opfer. Schiedsrichter Mirko Borjanovic hatte soeben auf Strafstoß gegen die SKV Rutesheim entschieden, der Trainer suchte ein Ventil für seinen Frust. Dieses fand er in einem zuvor noch treuen Begleiter. Ein weißer Gartenstuhl, aus schlichtem, aber rechtschaffenem Kunststoff gearbeitet, der zuvor stumm unter ihm verweilte und ihn durch ein nervenaufreibendes Spiel trug. Jener Stuhl erhielt von Baake einen saftigen Tritt, der eine schwere Fraktur der Rückenlehne nach sich zog.

Zerdepperter Trainerstuhl, das erste Opfer vor einigen Wochen. Foto: Andreas Gorr Seinem Nachfolger auf dem Posten des Cheftrainerstuhls erging es am 29. November kaum besser. Schwungvoll nahm ein vom Chancenwucher seiner Spieler erzürnter Baake auf dem Stuhl Platz. Was dann geschah, mag viele Erklärungen finden. Die einen führten die kalte Außentemperatur, die das völlig unzulänglich bekleidete Stuhlbein strapaziert haben könnte, als Ursache an. Baake selbst schob die Schuld gänzlich dem Leidtragenden zu. „Er stand schräg, ich wollte mich draufsetzen und dann ist er umgeknickt“, verteidigte sich der Trainer, der noch scherzend anmerkte: „Vielleicht muss ich trainieren, damit das weniger wird.“

Ihn fürchten die Gartenstühle im Sportpark Bühl in Rutesheim: SKV-Chefcoach Christopher Baake Foto: Andreas Gorr

Weniger zum Scherzen wird dem Stuhl zumute gewesen sein, der Baakes Sitzversuch mit der Intaktheit seines linken Hinterbeines bezahlte. Trainer Baake und der Stuhl gingen zu Boden, der Rutesheimer Coach blieb unverletzt, doch sein Stuhl zahlte einen hohen Preis dafür. Dies wird möglicherweise auch auf den Verein zukommen, wie Baake andeutete: „Wir haben schon gesagt, wir müssen stabilere Stühle kaufen.“ SKV-Sponsor Hagebau Bolay dürfte sich über den Stuhlverschleiß des Trainers sicher freuen.