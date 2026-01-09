Zweites Frauenhaus Ludwigsburg: Kreissparkasse schließt letzte Finanzierungslücke und macht Frauenhaus möglich

19 Frauenhausplätze für einen Landkreis mit 535.000 Einwohnern – diese Zahlen machen deutlich, dass das angesichts der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld nicht ausreicht. Nahezu täglich müssten viele Platzanfragen abgewiesen werden, bestätigt der Verein „Frauen für Frauen e. V.“. Seit längerem hat sich der Verein deshalb für ein zweites Frauenhaus eingesetzt. Genutzt werden soll dafür das frühere Kurhotel in Ludwigsburg-Hoheneck, das im Besitz der Wohnungsbau Ludwigsburg ist. Das muss jedoch erst umgebaut werden, um dann 15 bis 18 weitere Schutzplätze bieten zu können.