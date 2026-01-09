 
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

Zweites Frauenhaus Ludwigsburg: Kreissparkasse schließt letzte Finanzierungslücke und macht Frauenhaus möglich
Von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder bekommen mit dem zweiten Frauenhaus eine neue Zuflucht. Foto: picture alliance/dpa

Das Jahr fängt für bedrohte Frauen und Kinder im Kreis Ludwigsburg gut an: Die Kreissparkasse zahlt die noch fehlenden 400.000 Euro für den Umbau eines Kurhotels zum Frauenhaus.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

19 Frauenhausplätze für einen Landkreis mit 535.000 Einwohnern – diese Zahlen machen deutlich, dass das angesichts der Gewalt gegen Frauen im häuslichen Umfeld nicht ausreicht. Nahezu täglich müssten viele Platzanfragen abgewiesen werden, bestätigt der Verein „Frauen für Frauen e. V.“. Seit längerem hat sich der Verein deshalb für ein zweites Frauenhaus eingesetzt. Genutzt werden soll dafür das frühere Kurhotel in Ludwigsburg-Hoheneck, das im Besitz der Wohnungsbau Ludwigsburg ist. Das muss jedoch erst umgebaut werden, um dann 15 bis 18 weitere Schutzplätze bieten zu können.

 

Und der Umbau ist teuer: Fast vier Millionen Euro dürfte er kosten. 500.000 Euro dafür kommen vom Landkreis. Das Land Baden-Württemberg hatte im Sommer letzten Jahres zugesagt, den größten Teil von 2,8 Millionen Euro zu übernehmen. Der Ludwigsburger Gemeinderat hatte im Dezember durch eine Bürgschaft den Weg dafür freigemacht, dass das Geld tatsächlich fließt. Einen fünfstelligen Betrag steuert der Verein „Frauen für Frauen“ selbst bei. Blieb eine Lücke von rund 400.000 Euro, die der Realisierung des Projekts noch im Weg stand. Doch nun ist auch diese Hürde genommen.

Wichtiger Beitrag zur Sicherheit

Der Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ludwigsburg hat kürzlich entschieden, diese verbliebene Finanzierungslücke zu schließen und die Förderung zu übernehmen. „Mit dieser Unterstützung helfen wir mit, ein dauerhaftes Angebot für Frauen und Kinder in existenzieller Notlage zu schaffen – genau hier, in unserem Landkreis“, sagte Landrat Dietmar Allgaier, der auch Verwaltungsratsvorsitzender der KSK Ludwigsburg ist.

Deren Vorstand ist überzeugt, „dass diese Unterstützung gut zu dem öffentlichen Auftrag und der Förderphilosophie der Kreissparkasse passt. Die Kreissparkasse und ihre fünf Stiftungen unterstützen jährlich Hunderte von sozial und ökologisch nachhaltigen Projekten. Wir freuen uns sehr, wenn durch diese Förderung ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit der betroffenen Frauen und Kinder geleistet werden kann“, so der Vorstandsvorsitzende Heinz-Werner Schulte.

