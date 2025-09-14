Das Programm beim Stadtfest in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bestreiten meist Vereine und kulturelle Institutionen. Lurchi ist zwei Mal präsent.
14.09.2025 - 13:35 Uhr
Oberbürgermeister Nico Lauxmann hatte Recht. Beim Fassanstich zum zweiten Kornwestheimer Stadtfest sagte der Schultes: „Dieses Fest ist Ausdruck dessen, was unsere Stadt ausmacht: Vielfalt, Lebensfreude und Gemeinschaft.“ Er betonte, gerade in schwierigen Zeiten, in denen das Miteinander manchmal herausfordernd sei, seien solche Anlässe wichtiger denn je. In der Tat: Drei Tage lang feierten die Bürger und Bürgerinnen der Stadt bunt, in großer Gelassenheit und gelöster Stimmung.