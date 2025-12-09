Ein Zug steht bei Freiburg zweieinhalb Stunden still, als plötzlich ein spontanes Konzert die Stimmung der Fahrgäste hebt. Was das mit Merz’ umstrittener Stadtbild-Äußerung zu tun hat.
09.12.2025 - 17:04 Uhr
Der Zug bleibt stehen – und nun? Zuerst wandert der Blick automatisch zur Durchsage-Anzeige, dann zu den Mitfahrenden, die genauso ratlos wirken. Ein unerwarteter Halt gehört zwar zum Bahnfahren dazu, angenehm ist er trotzdem nie. Man sitzt fest, wartet, schiebt Termine im Kopf hin und her. Aber zwischen genervtem Seufzen und dem Griff zum Handy passiert manchmal etwas, das die Situation auflockert, so wie jüngst in einem ICE von Basel Richtung Stuttgart geschehen.