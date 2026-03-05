Am Mittwochmorgen wird ein 55 Jahre alter Reisender in der S-Bahn-Linie S1 von einem Mann angegriffen. Ein Mitpassagier schreitet ein. Der Täter entkommt. Die Polizei sucht Zeugen.

Böblingen: Martin Dudenhöffer (dud)

Am Mittwochmorgen ist es in der S-Bahn-Linie S1 zu einem körperlichen Angriff auf einen 55-jährigen Reisenden gekommen. Laut Bericht der Bundespolizei fuhr der Geschädigte gegen 6.50 Uhr morgens von Böblingen nach Ehningen (Kreis Böblingen). Während der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann offenbar unvermittelt auf den 55 Jahre alten Passagier eingeschlagen haben. Erst als dieser um Hilfe rief, wurde ein Mitreisender auf die Situation aufmerksam und zog den Tatverdächtigen von dem 55-Jährigen weg.

 

Im weiteren Verlauf soll es auch zu einer Auseinandersetzung zwischen dem einschreitenden Reisenden und dem Unbekannten gekommen sein. Der Tatverdächtige soll die Bahn offenbar am Bahnhof Ehningen verlassen haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll sich der Unbekannte bereits vor der Begehung der Tat am Bahnhof Böblingen auffällig verhalten haben.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Auch der couragierte Reisende wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 5 50 49 10 20 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.