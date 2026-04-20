In der S-Bahn zwischen Ditzingen und Höfingen ist ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen – und dem Opfer.
20.04.2026 - 12:51 Uhr
Ein unbekannter Mann ist am Montagabend in der S-Bahn der Linie 6 angegriffen worden. Kurz nach 19 Uhr geriet er zwischen Ditzingen und Höfingen zunächst verbal mit einer Gruppe von rund zehn Personen in Streit, wie die Bundespolizei mitteilte. Im weiteren Verlauf soll einer aus der Gruppe den Mann angespuckt und beleidigt haben.