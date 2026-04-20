In der S-Bahn zwischen Ditzingen und Höfingen ist ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher attackiert worden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen – und dem Opfer.

Ein unbekannter Mann ist am Montagabend in der S-Bahn der Linie 6 angegriffen worden. Kurz nach 19 Uhr geriet er zwischen Ditzingen und Höfingen zunächst verbal mit einer Gruppe von rund zehn Personen in Streit, wie die Bundespolizei mitteilte. Im weiteren Verlauf soll einer aus der Gruppe den Mann angespuckt und beleidigt haben.

Opfer und Täter stiegen in Höfingen aus Nachdem der Reisende in Höfingen ausstieg, wurde er mit einem Pfefferspray bedroht. Ein Teil der Personengruppe, augenscheinlich Kinder und Jugendliche, verließ ebenfalls in Höfingen die Bahn.

Bei dem Geschädigten handelt es sich laut Zeugen um einen Mann im Alter von 45 bis 50 Jahren. Er hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55 04 91 02 0 oder per E-Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.