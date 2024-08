Verkehrsteilnehmer kommen von 5. August an nur noch über Umwege von Ditzingen nach Münchingen und wieder zurück.

Stefanie Köhler 01.08.2024 - 10:50 Uhr

Schlechte Nachrichten für Verkehrsteilnehmer und Anwohner: Die Münchinger Straße, die K 1704, wird in Ditzingen zwischen der Eichendorffstraße und dem Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen voll gesperrt – von 5. August an den ganzen Monat über. Die Gröninger Straße ist an der nördlichen Einmündung zur Münchinger Straße dann ebenfalls dicht. Als Grund nennt die Stadtverwaltung Asphalt- und Erschließungsarbeiten.