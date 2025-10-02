Umleitungen und Einschränkungen: Die B 295 bekommt im Oktober neuen Asphalt. Dafür wird die Bundesstraße zwischen Ditzingen und Weilimdorf abschnittsweise gesperrt.
Wer in den nächsten Wochen zwischen Ditzingen und Weilimdorf fährt, muss sich auf Sperrungen, Umleitungen und Einschränkungen einstellen: Das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) erneuert von 2. Oktober an bis voraussichtlich 31. Oktober den Fahrbahnbelag auf der B 295 zwischen der Weilimdorfer Straße und der Gerlinger Straße. Die Bauarbeiten erfolgen in Abschnitten, die Bundesstraße wird abschnittsweise gesperrt sein, teilt die Behörde mit. Betroffen ist auch, wer die Autobahn ansteuert.