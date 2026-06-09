Auf der Strecke zwischen Heimsheim und Mönsheim hat ein Opelfahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei der Kollision mit einem Baum wird er schwer verletzt.

Marius Venturini 09.06.2026 - 10:51 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Strecke zwischen Heimsheim und Mönsheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Opel aus Richtung Heimsheim kommend in Fahrtrichtung Mönsheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Gegenlenken kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.