Ihr liebt Bücher und Musik? Dann kommt am besten am 7. Oktober ins Stadtpalais. Bartek lädt zum Buchclub der etwas anderen Art ein.
19.09.2025 - 11:02 Uhr
Als ich neulich mit meinem Rucksack voller Bücher aus der Landesbibliothek geschlendert kam, dachte ich, es wäre doch jetzt was, mit ein paar Gleichgesinnten bei einem Glas Wein über Literatur zu sprechen. In kleiner Runde mit Freunden passiert das schon hin und wieder, aber nicht alle teilen dieselbe Begeisterung für Bücher. Also dachte ich mir, machen wir doch etwas Neues.