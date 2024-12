Unser Kolumnist Bartek von den Orsons hat sich die neuen Food-Trends auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg vorgeknöpft. Wie schmecken Corndogs in Panko und mit Fonduekäse gefülltes Baguette? Eine kulinarische Kolumne.

Oha, ist schon wieder Weihnachtsmarkt? Na gut, überredet.

Ich bin ja ein bekennender Freund der Weihnachtsmärkte und habe jedes Jahr ein neues Top-Essen. Von der Anderthalb-Meter-Feuerwurst über Kartoffelpuffer bis hin zum Stockfisch habe ich schon alles durchprobiert. Womit könnte mich der diesjährige Weihnachtsmarkt noch überraschen? Ich habe mir zwei neue Stände mit Potenzial herausgesucht. Und das auf einem der schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland: auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt.

Keine kulinarischen Überraschungen in Bietigheim

Das Ganze fing aber ganz woanders an. Meine Mutter und ich starteten unseren Weihnachtsmarkttag in der zuckersüßen Altstadt von Bietigheim. Auf der Suche nach mehr als nur einer Roten im Brötchen und Langos schlenderten wir am wunderschönen Rathaus vorbei, das märchenhaft anmutet und zum Selfies machen einlädt. Schnell wurde uns aber klar: Hier ist nicht viel zu holen für Avantgardisten des Schlemmens. Der überschaubare Weihnachtsmarkt bietet eher klassische Gerichte, regionale Metzger bewerben ihre Würste mit Brot, Pommes hier, Champignons dort. Also eher was für diejenigen, die mehr Wert auf eine Fachwerk-Kulisse legen, als auf Experimentelles auf dem Teller.

Nun denn. Wir entschlossen uns also, auf den (neben Esslingen) vielleicht schönsten Weihnachtsmarkt der Region zu fahren. Ludwigsburg, wir kommen!

Schon während der Fahrt googelte ich den Lageplan. Auf dem sind alle Stände säuberlich mit allem, was dort verkauft wird, aufgelistet. Und siehe da, ich wurde fündig: Am Stand „Cheesy” gibt es Baguette, das oben abgeschnitten und ein wenig ausgehöhlt ist. Hineingefüllt wird Fonduekäse! Ich flipp aus. Zielstrebig also da hin. Asap.

Baguette mit Fonduekäse gefüllt

Direkt neben der älteren der beiden Kirchen, die sich gegenüberstehen, goss mir eine Frau Käse ins französische Brot. Zusätzlich konnte man aus verschiedenen Toppings wählen: Salami, Röstzwiebeln… Stopp! Da brauche ich gar nicht weiterzulesen. Röstzwiebeln natürlich!

Übrigens gibt es auch die Möglichkeit ein süßes Baguette zu bestellen mit Kokosraspeln oder Krokant. Ist aber nicht meins.

Klingt besser als es schmeckt

War das „Cheesy“-Baguette nun so gut, wie ich es mir ausgemalt habe? Na ja. Vielleicht habe ich nicht das knusprigste Baguette erwischt, aber die Konsistenz von Weißbrot und durch die Kälte schnell andickendem Käse ähnelten sich irgendwie ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack. Die Röstzwiebeln haben etwas vom erhofften Crunch mit reingebracht. Der erhoffte Geschmackswahnsinn blieb aber leider aus. Immerhin war es eine Abwechslung zur Roten mit Brot.

Corndogs auf dem Weihnachtsmarkt

Mein zweiter auserwählter Stand befindet sich am Ausgang Richtung Holzmarkt. Dort gibt es: Corndogs! Das ist quasi ein Hotdog-Würstchen im Hefeteigmantel. Aber auf einem Stock und frittiert! Say no more!

Vor Ort konnte ich auswählen, womit der Corndog ummantelt werden sollte: Ramen-Nudeln, Pommes-Stückchen oder klassisch in Panko frittiert. Ich entschied mich für die klassische Variante. Nach fünf Minuten Wartezeit erwartete meine Mama und mich ein goldbrauner Corndog, auf den wir uns noch zwei verschiedene Soßen draufwünschen durften. Ketchup und Chili-Mayo, bitte.

Unser Fazit: sehr lecker! Da war endlich der herbeigesehnte Geschmackswahnsinn.

Für einen dritten Stand reichte unser Hunger dann leider nicht mehr, den mussten wir uns fürs nächste Mal aufsparen. Es gibt nämlich auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt noch einen Stand, an dem gebratene Entenbrust mit Orangensoße, Preiselbeeren und Kraut verkauft wird. Ob man das gut an einem Weihnachtsmarktstand zubereiten kann? Probiert’s gerne aus und berichtet mir davon.

Schöne Vorweihnachtszeit euch allen.

Euer Bartek