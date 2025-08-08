Der Sommer legt im Kessel derzeit ein erstklassiges Comeback hin – und dann steht auch noch das Wochenende vor der Tür! Die ideale Kombi für entspannte Stunden im Freibad. Was dabei nicht fehlen darf? Genau, ein richtig gutes Buch, bei dem man beim Lesen gar nicht merkt, wie schnell die Zeit verfliegt. Vielleicht gehört ihr aber auch zu den Glücklichen, die gerade ihren Koffer für den anstehenden Sommerurlaub packen. Dafür fehlt euch noch die richtige Sommerlektüre? Kein Problem! Ich habe in den letzten Wochen viel gelesen und verrate euch meine aktuellen Tops und Flops aus der Buchwelt.

Wie fast jedes Jahr bin ich genau in den Sommermonaten meistens gerade mit einem Roman fertig, dann dauert es ewig, bis mich ein Roman packt und ich dran bleibe und nicht nach 85 Seiten abbreche. Doch auch wenn ich momentan keinen dicken Klopper lese, habe ich heute für euch fünf Tops und Flops, die ich diesen Sommer gelesen habe. Dabei handelt es sich um Essays, Dankesreden oder eine Erzählung, sowie einen Roman. Es sind meist schmale Bücher, die ihr auf einer längeren Bahnfahrt oder an ein bis zwei Nachmittagen fertig haben dürftet.

Feiner Humor, dichte Sprache und Nature Writing

„Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken“ von Daniel Kehlmann

Dieses Buch sei nicht nur jedem Daniel Kehlmann Fan empfohlen, sondern generell für alle, die kluge Gedanken und scharfsinnige Beobachtungen des Zeitgeschehens mögen. In diesem Buch sind Dankesreden aus Preisverleihungen enthalten, Gedanken zu aktuellen Kinofilmen, sowie Texte über andere Schriftsteller. Immer mit Esprit und feinem Humor durchsetzt. Man folgt Kehlmann gerne bei seiner Argumentation und der Klarheit seiner Sprache.

Fazit: top

„Die Lehre der St. Victoire“ von Peter Handke

Ein dünnes Buch und doch sehr wichtig. Es ist ein eigenständiger Teil aus seiner längeren Erzählung “langsame Heimkehr”, die einen Wendepunkt in Handkes Schreiben darstellt.Hier zieht ein Mann durch das Gebirge St. Victoire, in der der Maler Cézanne einige seiner wichtigsten Bilder gemalt hat. Das Buch ist wie eine Meditation und setzt sich mit Natur, Malerei und Schriftstellerei. Der Protagonist sinniert über neue Formen des Erzählens als Schriftsteller und tut das in einer so fulminant dichten Sprache, dass man gar nicht aufhören will, buchstabierend mitzulesen. Es zwingt zum langsam lesen.

Fazit: top

„Air“ von Christian Kracht

Das neue schmale Buch von Christian Kracht ist mit einer phlegmatischen Sprache eher wie eine Fingerübung für den meisterlichen Autor. Ich hab es schnell und eigentlich gerne gelesen, finde aber, dass es gar nicht nachhallt und man ebenso gut eine Schale Erdbeeren essen kann. Was nichts schlechtes ist. Für zwischendurch ist es auf jeden Fall lesenswert.

Fazit: ist ok

Eine Erzähltechnik wie in einer Netflix-Serie

„Zugvögel“ von Charlotte MacConaghy

Nature Writing, da bin ich ja ganz großer Fan von seit einem Roman, der “H wie Habicht” heißt – Olli Schulz hatte das Buch in seinem Podcast empfohlen. Darin geht es um eine junge Frau, die den Flug der letzten Küstenseeschwalben auf ihrer Reise in die Antarktis folgt und dafür allerhand in Kauf nimmt und opfert. Ich war am Anfang drin, aber nach 40 Seiten etwa, hat mich das Gefühl beschlichen, dass hier die ganze Zeit ein erhobener Zeigefinger hinsichtlich Klimawandel und dem Aussterben der Tiere gehoben wird. Das gepaart mit einer überaus filmnahen Erzähltechnik, die mir irgendwann wie ein Drehbuch für eine Netflix-Serie, die nervt, vorkam. Man sieht ihre Moves, die sie als Autorin hier vollführt, das war mir zu offensichtlich.

Fazit: flop

„Der letzte Satz“ von Robert Seethaler

Ein schmales Buch, aber so eine schöne melancholische Atmosphäre und eine im positivsten Sinne reduzierte Sprache lassen mich beglückt zurück. Im Roman geht es um die letzten Tage des Dirigenten Gustav Mahler, der krank eine Überfahrt von Amerika zurück nach Europa unternimmt und dabei auf sein Leben zurückblickt und über das Komponieren nachdenkt. Die Rezensionen fielen in der Presse eher mau aus, aber ich bin gerne gefolgt, mochte die knappe Sprache daran. Hat mir Freude gemacht beim Lesen – und man hat es an einem Nachmittag durch.

Fazit: top