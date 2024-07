Natürlich könnte ich beim Umzug helfen. Zeit hätte ich. Zum Glück kommt niemand meiner Freund:innen darauf, mich überhaupt zu fragen. Und wenn, dann damit einer gute Laune verbreitet und für Pizza und Brezeln sorgt. Denn wenn ich mit anpacke, ist es, wie wenn zwei loslassen.

Also ich weiß nicht so recht, wo meine absolute Unfähigkeit in allen handwerklichen Belangen herrührt, aber ich hoffe, ich bin nicht der einzige Mensch, dem es so geht. Gefühlt wissen alle um mich herum, was zu tun ist, wenn etwas kaputt geht, haben den Durchblick in stressigen Situationen, in denen man etwas reparieren muss, oder fuchsen sich in kurzer Zeit in eine Bauanleitung für einen Unterstand im Garten rein und können das Gelesene sofort umsetzen.

Mein Können in dieser Hinsicht ist seit jeher unterirdisch. Gibt man mir eine Aufgabe, zum Beispiel Nägel in eine Wand zu schlagen, um ein Bild aufhängen zu können, sieht das Resultat wie folgt aus: die Nägel sind auf falscher Höhe, auf keinen Fall im richtigen Abstand und die falschen sind es sowieso. Von den vielen kleinen Löchern in der Wand, aus denen ich die Erstversuche herausgezogen habe, ganz zu schweigen. Ständig ist irgendwas und man nimmt mir dann letzten Endes das Werkzeug/den Rasenmäher/die Schere zum Wohle aller aus der linken Hand. Davon habe ich nämlich zwei.

Von Schläuchen und Rohren

Glühbirnen kann ich austauschen! Aber da hört meine Kompetenz auf. Vor zwei Wochen war ich im Keller und habe am großen Heizboiler einen Schlauch aufgedreht, um etwas Wasser einzulassen. Nach einer Stunde wollte ich erneut in den Keller, um etwas zu holen. Schon im Hausgang hörte ich ein überlautes Zischen und Gurgeln. Vor meinem geistigen Auge habe ich schon alles unter Wasser stehen sehen und bin im Full Panic Mode hinuntergerannt. Das Wasser aus dem Boiler spritze aus Rohr und Schlauch. Panisch stemmte ich mich gegen das Rohr und hielt es mit der Hand zu. Heizungswasser spritzte mir ins Gesicht. Klamotten nass, Panik. Irgendwie fischte ich mein Handy aus der Tasche und rief meine Partnerin an. Wir brauchen einen Klempner, Notruf, irgendwas!

Als eine halbe Stunde später die Klempner angerückt kamen – zu zweit, na klar, bitte 426 Euro dafür – war das Wasser bereits abgelaufen und ich habe den Gefahrenherd selbst entdeckt. Ich hatte einfach vergessen, den Hahn am Zufluss zum Boiler zuzudrehen und das Wasser suchte sich irgendwann eben selbst einen Weg.

Lieber Sonn’ als Karton

Mäckes ist bis heute enttäuscht von mir und fragt mich nie wieder nach Hilfe bei einem Umzug. Wir wohnten vor vielen Jahren für einen Monat im selben Haus. Ich unten im Parterre, er ganz oben. Jedoch hatte er mir nie Bescheid gegeben, wann er einzieht und auch nicht nach Hilfe gefragt im Voraus.

Als er dann einfach eines Mittags mit einem Transporter vor dem Haus stand, vor dem ich in meinem Strandstuhl saß und gerade damit anfangen wollte, ein Buch zu lesen, kam ich also gar nicht auf die Idee, diesen sonnigen Tag schwitzend im Treppenhaus mit Schränken und Kisten zu verbringen, und blieb einfach sitzen. Ich hätte ja eh nur mehr Unheil angerichtet als geholfen! Hat ihm gar nicht geschmeckt. Geschafft hat er’s trotzdem. Ich habe ihm dann stattdessen beim Feierabendbier geholfen. Jeder hat halt sein eigenes Talent.

Euer Bartek