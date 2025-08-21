Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Im Wohnmobil nach Polen – Bartek macht den Test

Auf Schiffen, in Hotels, Hütten, Tinyhouses und Airbnbs – überall war ich schon als Gast oder im Urlaub. Nun kam eine weitere Variante dazu. Klar, für viele ist das Reisen mit einem Wohnmobil ein alter Schuh. Auch der ausgebaute T1 Bus gehört mittlerweile zu jedem Pärchen, das gerne in der Weltgeschichte umher fährt und einfach mal übernachtet, wo die Natur unberührt und der Himmel weit ist. Einer meiner besten Freunde hat mir sein Wohnmobil geliehen und meinte, ich solle mich vom Wohnmobil-Leben selbst überzeugen. Da traf es sich perfekt, dass das große Familienlagerfeuerfest in den polnischen Bergen, das mein Onkel jährlich veranstaltet, vergangene Woche sein 30. Jubiläum feierte.