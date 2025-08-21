Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Im Wohnmobil nach Polen – Bartek macht den Test

Auf Schiffen, in Hotels, Hütten, Tinyhouses und Airbnbs – überall war ich schon als Gast oder im Urlaub. Nun kam eine weitere Variante dazu. Klar, für viele ist das Reisen mit einem Wohnmobil ein alter Schuh. Auch der ausgebaute T1 Bus gehört mittlerweile zu jedem Pärchen, das gerne in der Weltgeschichte umher fährt und einfach mal übernachtet, wo die Natur unberührt und der Himmel weit ist. Einer meiner besten Freunde hat mir sein Wohnmobil geliehen und meinte, ich solle mich vom Wohnmobil-Leben selbst überzeugen. Da traf es sich perfekt, dass das große Familienlagerfeuerfest in den polnischen Bergen, das mein Onkel jährlich veranstaltet, vergangene Woche sein 30. Jubiläum feierte.

Ich kann mich noch dunkel an die ersten Tourneen durch Jugendhäuser in Deutschland erinnern: Mit den Orsons war ich auf der ersten Tour mit dem Musiker Vasee durch Deutschland unterwegs – und das in einem Wohnwagen. Doch das zählt nicht als Urlaubserinnerung oder Wonhmobiltest. Denn da galt dieses Gefährt lediglich als Transportmittel und Auffangbecken für raketensteile (das heißt sturzbetrunkene) Musiker (das heißt uns), die sonst auf der Straße neben der Veranstaltungslocation eingeschlafen wären.

Geselligkeit, Wurst und eine Wohnmobil-Feuertaufe

Jetzt war es letzte Woche an der Zeit, mit einer gewissen Reife und Reiseerfahrung nochmal zu prüfen, ob das Reisen mit einem Wohnmobil etwas für mich und meine Partnerin ist. Es würde mir unfassbar gut gefallen, sagte mein Bestie im Vorfeld.

Bartek war mit dem Wohnmobil bei einem Familientreffen in Polen. Foto: privat

Als ersten Ausflug haben wir das Lagerfeuerfest meines Onkels auserkoren, welches im beginnenden Riesengebirge, nahe der tschechischen Grenze, auf einem Stück Land mit einem Bauernhäuschen stattfand. Das Ganze läuft so ab: Von überall kommen Freunde und Verwandte zusammen und es wird zwei Tage lang gesungen, gegessen und gekocht. Geselligkeit und Wurst, ich liebe alles. Die meisten Gäste zelten dort jedes Jahr. Aber zelten – so viel habe ich gelernt – ist gar nicht meins. Mir ist das zu eng, heiß oder viel zu kalt. Tiere krabbeln herein und man kann sich nicht kurz mal zurückziehen. Dieses Jahr entschieden wir uns also für die Variante mit dem mobilen Zuhause.

Zehn bis elf Stunden für 720 Kilometer – hoher Sitzkomfort

Für die Strecke von knapp 720 Kilometer brauchten wir ungefähr zehn bis elf Stunden, da die Straßen ab Tschechien entweder sehr kurvenreich waren, oder aber wie bei Prag, sehr viel Verkehr herrschte. Im herkömmlichen Auto wäre so etwas sehr ermüdend gewesen, aber im Wohmo-Geschoss fühlte es sich leicht und gemütlich an. Wir waren mit gutem Proviant ausgestattet, da hat man sich fast schon auf einen Stau gefreut. Also Sitzkomfort und Geräumigkeit war schon mal ein großes Plus. Gemütlich zwei Kisten Bier in das geräumige “Gepäckfach”, wo sonst Platz für einen Roller ist, verstaut – dazu Wein und Sekt. Check!

Was die technische Ausstattung angeht? 190 PS. Mehr weiß ich nicht. Durch die am Dach angebrachte Photovoltaikanlage blieb die Batterieanzeige die gesamten vier Tage auf 99 Prozent. Bestes Life! Meine anfängliche Unsicherheit wegen des großen Fahrzeugs ist sehr rasch verflogen, nachdem ich gesehen habe, wie wendig und flink dieses Mobil auf dem Asphalt agiert. Sogar auf polnischen Kopfsteinpflasterstraßen macht das Wohmo eine gute Figur.

Alarmanlage aus Versehen ausgelöst

Drinnen hat es genug Platz für zwei Menschen, eine Dusche sowie eine kleine Küche. Gasbetriebene Herdplatten sorgen für ein stressfreies Zubereiten von Mahlzeiten. Für mich gab’s Schmalzbrot, schließlich waren wir in Polen. Das Bett ist riesengroß und wäre sogar für drei Personen noch gemütlich gewesen. Stauraum für Kosmetiksachen, Reisetaschen und Kleidung ist überall gut verteilt und intuitiv eingesetzt.

Das Fest hatte übrigens am Samstag seinen Höhepunkt: Gegen 4 Uhr morgens bin ich ins Mobil gewackelt und habe nichts mehr von der Alarmanlage gehört, die ich im Vollsuff ausgelöst haben muss – und die meine Partnerin fürsorglich und schlaftrunken zum Schweigen brachte. Abenteuerlich war natürlich auch das Leeren der Toiletten-Kassette. Da ich jedoch professionell angeleitet wurde, war auch das ein Klacks. Ziemlich wenig steht bisher auf unserer Kontra-Liste fürs Reisen im Wohnmobil. Ich sehe uns schon in Schottland, Norwegen, Georgien.

Fazit: Absolutes Ja zum Urlaub im Camper!