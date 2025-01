Im Stadtpalais wurde diesen Mittwochmorgen ein Experiment gewagt, das ich eher mit Großstädten wie Berlin oder Hamburg in Verbindung bringen würde: ein morgendlicher Pre-Work-Rave, Palais Avant. Nach der Arbeit kann ja jede:r feiern, aber auch vor der Arbeit?

Ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Hürde des Früher-Aufstehens zu nehmen und habe mir das Ganze live angeschaut.

Es ist sieben Uhr morgens, drinnen im Stadtmuseum höre ich schon tiefen Bass wummern, recht viele Menschen bewegten sich rhythmisch zum Beat, sodass ich automatisch einen Anflug von Fomo (fear of missing out) verspüre. Let me in! Nach mehrmaligem Klopfen muss ich einsehen, dass mich entweder niemand hört, oder aber die hintere Eingangstüre einfach verschlossen bleibt. Also nichts wie zum Vordereingang.

Kaffee, Croissants und Tanzmusik

Die winterliche Kälte ist schnell abgeschüttelt, beim Anblick der glücklichen Gesichter auf der Tanzfläche, die sonst dem Museumscafé als Sitzfläche dient. Ich wäre direkt bereit für den ersten Sekt oder ein saures Radler oder beides.

Aber nichts da. Wegen meiner Eigenart, Kleingedrucktes gekonnt zu ignorieren, hatte ich nicht so recht auf den Hinweis auf dem Flyer geachtet, der besagte: frisch gepresste Säfte, Ingwershots, Kaffee, Croissants, Obst.

Für den Fall der Fälle hatte ich zwar ein Dosenbier, aber das war im Auto und das stand jetzt doch ziemlich weit weg. Na ja, eine Lehre für das nächste Mal (nicht, dass ich ohne Alkohol nicht feiern kann, aber so ein Sekt bei einem Morgen-Rave würde mir eben gut reinlaufen).

Ich muss sagen: Der Stimmung hat das antialkoholische Getränkeangebot keinen Abbruch getan. Ausgezeichnet kuratierte Musik, von DJ Athina Turner smooth zusammenmixt, hellten die Laune auf und hielten diese über die gesamte Partyzeit bis 9 Uhr oben.

Wie schön, so früh morgens in gut gelaunte Gesichter zu blicken, lachendes und tanzendes Publikum zu sehen, anstatt verschlafener Mienen in der U-Bahn.

Zwischen Anfang zwanzig bis Mitte vierzig hätte ich die stylish gekleidete, handyhochhaltende und käffchentrinkende Meute eingeschätzt, es sind einige Altersgruppen vertreten.

Nach 20 Minuten wage ich einen Blick hin zur Schlange, die zum Tresen führt und die verrät unträglich, dass es länger dauern dürfte mit dem doppelten Espresso. Wahrscheinlich ist‘s dem Umstand geschuldet, dass die Party zum ersten Mal stattfindet und niemand mit einem so großen Andrang gerechnet hat.

Der frühe Vogel fängt eben den Wurm!

Besonders gefällt mir die Musikauswahl, es kommt Maribou State, deren Alben ich liebe, später auch Moloko: beste wo gibs!

Und dann ist es auch sehr schnell schon wieder vorbei. Mit frischer Energie versorgt (auch vom Ingwershot, den ich gegen Ende, als die Schlange kurz war, ergattern konnte) bin ich bereit, in den Tag zu starten. Laute Musik am Morgen und witzige Gespräche wappnen einen immens für anstehende Aufgaben!

Bis zum nächsten Mal!

Euer Bartek